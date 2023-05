Man die verdacht wordt van schietpartij Bunschoten en dood Nijkerkse vrouw overleden in cel

Bunschoten-Spakenburg - De man die wordt verdacht van een schietincident op straat in Bunschoten en betrokkenheid bij de dood van een vrouw in Nijkerk, in februari van dit jaar, is zondagochtend in zijn cel overleden. De man heeft zichzelf in de gevangenis in Grave (Noord-Brabant) van het leven beroofd, bevestigt de Dienst Justitiële Inrichtingen.