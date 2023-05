Merve ontfermt zich over dakloze EU-migranten in Utrecht: 'Zij kunnen nergens terecht'

Na een jaar werken als 'medewerker dakloze EU-migranten' kijkt Merve positief terug op de pilot. "We hebben écht het idee dat we deze mensen nu beter snappen", vertelt ze. Want daar schortte het volgens haar in het verleden nog wel eens aan; er was weinig zicht op met name Oost-Europese daklozen in de stad en zij hebben vaak geen recht op daklozenopvang.