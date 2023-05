Koor uit Kyiv doet Utrecht aan tijdens Europese benefiettour: 'Door deze muziek voel je vrede in je hart'

Kamerkoor Sophia zingt met name Oekraïne klassieke muziek, maar ook volksmuziek, meer pop-achtige nummers. "Muziek is van cruciaal belang, zeker in tijden van oorlog", zegt Oleksiy Shamritsky, dirigent van het koor uit Kyiv. "Mensen in Oekraïne voelen elke dag de oorlog, maar met deze muziek voel je vrede in je hart. Er is nu net weer gebombardeerd, maar met dit benefietproject brengen we iets positiefs. Goed nieuws is nu heel belangrijk."