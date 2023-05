Rennen na kanker: zij lopen de Utrecht Marathon met een bijzondere reden

Ik zit nog in de fase van ontkenning, heb nauwelijks het gevoel dat hij is overleden. Maar de klap komt later nog wel denk ik. Het trainen is afleiding in een moeilijke tijd. Je doet je oortjes in en hoeft nergens anders aan te denken. Ik heb er vertrouwen in dat het goedkomt zondag. Als ik pijn heb, kan ik daar wel doorheen. Maar het is een rare periode. Misschien dat ik in huilen uitbarst als ik de finish overkom."