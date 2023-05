Boswachter boos over vernietigde nestjes, maar verhaal zit volgens boer anders: 'Oeverzwaluwen zijn er nog gewoon'

Samsom vindt het extra vervelend dat uitgerekend hij wordt weggezet als dierenbeul. "Als je googelt op mijn naam, Joost Samsom, dan zie je: we doen alles aan de leefbaarheid van het platteland. Ik ga verder dan welke boer dan ook." Hij zet zich als boer juist in voor de natuur. "Wij hebben een biologisch melkveebedrijf met 110 koeien. Daarbij doen we alles wat je kan bedenken wat in dienst staat van de natuur. Milieu, dierenwelzijn, klimaat: alles wat je qua maatschappelijke uitdaging kan doen, dat vinden we leuk. We hebben tien nesten van weidevogels meer dan vorig jaar: in totaal 61 weidevogels, mede dankzij een vrijwilliger die meehelpt. We doen dus precies het omgekeerde van wat de boswachter beweert."