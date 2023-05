Te jong of illegaal: maaltijdbezorgers houden zich ook in Utrecht niet altijd aan de regels

Naast Utrecht werden ook maaltijd- en flitsbezorgers in negen andere steden gecontroleerd. In totaal werden daarbij tientallen overtredingen geconstateerd. Het is volgens de Arbeidsinspectie lastig te zeggen of Utrecht er nu uitspringt of niet, omdat er in verschillende steden met verschillende capaciteit is gecontroleerd. Zo zijn er in Rotterdam zes zogenoemde 'bezorghubs' gecontroleerd en in Utrecht maar twee.