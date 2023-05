Knipperen, zwaaien en breed voorsorteren: dit is waarom de vrachtwagenchauffeur het op de weg nét even anders doet

Tenslotte hebben we de krappe polderweggetjes. In de berm ligt daar grind of grastegels, soms met van die ribbels. Veel vrachtwagenchauffeurs weigeren met hun auto de berm in te rijden, zelfs als daar grind of tegels liggen. De chauffeur wil ten alle tijden zijn wielen op het asfalt houden, zeker als hij geladen is. De berm, en ook dat kleine strookje grind of tegels is voor een geladen vrachtwagen niet stabiel genoeg, de kans bestaat dat hij wegzakt en omvalt. De vrachtwagenchauffeur kan dus niet verder naar rechts. “Omvallen met een vrachtwagen is één van de domste dingen die je kan overkomen. Je ziet dan ook dat ervaren chauffeurs nooit de berm in zullen rijden.”