Overleden cultuurfotografe Anna van Kooij geëerd met expositie in bibliotheek Neude

"Elke Utrechter heeft wel een keer een foto van haar gezien", wordt er geclaimd in de tentoonstelling rondom haar werk in de bibliotheek van Utrecht. Een oude buurman van de fotograaf die met zijn kind langs de foto's wandelt, herinnert zich vandaag dan ook een gedreven vrouw. "Ze was fanatiek in alles wat ze deed en voor mij gewoon een hele leuke vriendelijke buurvrouw." Hij zag haar regelmatig het huis uit stuiven op weg naar een klus. "En overdag even snel naar huis met een tas over haar schouder en daarna snel weer wegsjeezen."