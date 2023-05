Kinderdagverblijf ontdekt sporen van ernstige mishandeling bij baby, rechtbank spreekt ouders vrij wegens gebrek aan bewijs

De vrouw heeft altijd ontkend dat zij haar kindje heeft mishandeld of heeft laten vallen. Zij barstte in de rechtszaal meerdere keren in snikken uit. Ze had ook nooit iets bij haar kindje bespeurd dat het gevolg zou kunnen zijn van geweld. Een enkele keer had ze een rood of een blauw plekje gezien, maar daarvoor was altijd een onschuldige verklaring geweest: geprikt door een mug, bijvoorbeeld, of zelf met zijn rammelaar tegen zijn gezicht geslagen.