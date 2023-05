Zonnepanelen zonder vergunning op Utrechtse monumenten: 'Rekening houden met cultuurhistorische waarde'

"Laten we vooral al die andere mogelijkheden en innovatie niet uit het oog verliezen." Streefland zit in een platform met meerdere collega's van andere steden om te spreken over de verduurzaming van het cultureel erfgoed. Als gemeente heb je namelijk niets te zeggen over hoe rijksmonumenten verduurzaamd mogen worden. "In dat overleg hebben we het over de regels voor de rijksmonumenten. Dan kijken we aan welke knoppen we kunnen draaien om het rijksbeleid wat makkelijker te krijgen. Er zijn wel grote verschillen onderling over hoe het erfgoed verduurzaamd kan worden." Of het versoepelen van die regels gaat lukken is dus nog maar de vraag.