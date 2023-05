Utrecht experimenteert met lawaaiflitspaal om geluidsoverlast terug te kunnen dringen

Tijdens de proef zelf is handhaving zelf nog niet aan de orde. Op dit moment is er überhaupt maar beperkte wetgeving om overlast door lawaaiige voertuigen te handhaven. "Voertuigen (meestal motoren of scooters/brommers) moeten worden aangehouden en vervolgens naar een locatie begeleidt waar een geluidmeting plaatsvindt met controle op niet-originele onderdelen", legt een woordvoerder van de gemeente uit. "Hiervoor is veel inzet van politie nodig en heeft dit minimaal resultaat. Daarnaast heeft de politie meestal andere prioriteiten. Handhaving gebeurt om deze reden sporadisch."