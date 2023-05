Vier jaar cel voor veelpleger die Cobra 6 bij Amersfoortse woning naar binnen gooide

Volgens deskundigen is de veilige afstand bij een ontploffende cobra minstens 15 meter, vanwege de hitte en de drukgolf. Bij een explosie binnenshuis is de impact nog veel groter. Wanneer het zware vuurwerk in de buurt van iemands hoofd, nek of bovenlichaam ontploft, is er een grote kans dat dit dodelijk is. Daarnaast kunnen rondvliegende glasscherven en voorwerpen zware verwondingen veroorzaken.