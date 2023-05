Wijkse wethouder Kosterman stapt op vanwege kosten verbouwing oude stadhuis

Een thema-bijeenkomst afgelopen week over de komst van Museum Dorestad naar het gebouw zou de druppel zijn geweest: tijdens dat overleg zou gesproken zijn over eventuele claims die ingediend kunnen worden als het oude stadhuis niet beschikbaar zou zijn voor het museum. "Tijdens een besloten deel van de bijeenkomst hoorden wij hoe die claims berekend werden", vertelt VVD-raadslid Steven Verhaar in een toelichting. "Dat was voor ons het moment waarop wij als VVD het gevoel hadden: de wethouder is niet in control. Daarna is het idee ontstaan om de koppen bij elkaar te steken en toen zijn we tot de conclusie gekomen dat het zo niet verder kon."