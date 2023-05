Bewoners en gemeente in gesprek na dodelijk ongeval Vleutenseweg

Het is een onderwerp dat al jaren speelt in de buurt. In 2014 hebben zo'n 200 bewoners de busbaan bezet om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid nadat een 14-jarig meisje gewond raakte bij een aanrijding. Volgens een omwonende, die al jarenlang in de wijk woont, is er sindsdien eigenlijk niks veranderd.