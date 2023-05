Klok van Utrechtse ontwerper Maarten Baas met Peter Gabriel mee op wereldtour

Vanaf 10 juni heeft Maarten Baas ook een solotentoonstelling in Museum Voorlinden in Wassenaar, It's about time. Hij toont er onder meer de meest recente klokken uit zijn Real Time-serie, maar bijvoorbeeld ook een digitale waterval, Second Nature. Hij heeft drie nieuwe klokken gemaakt "als zelfreflectie". In de ene klok is hij te zien zoals hij nu is, in de andere als een kind van een jaar of tien en in de derde als een ongeveer tachtigjarige.