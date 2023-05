Gedoofde sierverlichting in Utrecht levert maar 'beperkte' besparing op

"De energiecrisis is nog niet voorbij en daarnaast is het altijd een goed idee om energiebesparende maatregelen te nemen. Tegelijkertijd is de energiebesparing slechts gering en draagt sierverlichting bij aan een fijne sfeer in de stad", schrijft het college. "De huidige sierverlichting bestaat grotendeels nog uit conventionele lampen. Om toch energie te besparen gaan we de bestaande sierverlichting de komende tijd vervangen voor energiezuinige ledverlichting."