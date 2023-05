Wel kansen, geen treffers voor IJsselmeervogels in restant tegen Jong Volendam: 'We gaan p/d spelen, het is niet anders'

Bunschoten-Spakenburg - 21 spelers in een verder leeg stadion, een scorebord dat aan het begin '90' en '3-3' aangaf. Dat was de merkwaardige setting waarin dinsdagavond de laatste drie minuten blessuretijd van Jong FC Volendam- IJsselmeervogels in de tweede divisie werden afgewerkt. Het duel tussen beide ploegen werd op 6 mei gestaakt nadat er tot twee keer toe een beker bier op het veld was gegooid. IJsselmeervogels stond bij de hervatting met tien spelers op het veld omdat Wessel Boer eerder in de wedstrijd rood had gekregen.