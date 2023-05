Amersfoort verhoogt giftbedrag voor mensen in de bijstand

"Als mensen elkaar helpen door bijvoorbeeld boodschappen voor iemand te doen, of ergens een bijdrage voor te geven, moet dit niet leiden tot stress over de uitkering. We zijn dan ook blij dat het college het bedrag dat mensen aan giften mogen ontvangen wil ophogen. Dit geeft mensen meer mogelijkheden om elkaar te steunen", aldus de fractievoorzitter in een schriftelijk bericht.