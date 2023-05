Milieuactivisten bij vergadering Rabobank: 'Gaat de bank 45 procent minder uitstoten in 2030?'

Onder meer actrices Carice van Houten en Thekla Reuten kwamen aan het woord. Van Houten leidde haar vraag in door een sprookje te vertellen dat zij ook aan haar zoontje had verteld, toen zij hem zei dat ze dinsdagavond naar de bank moest. "Ik geloof niet in sprookjes, maar wel in verandering", besloot Van Houten. Reuten ging terug naar het ontstaan van de bank en de voortrekkersrol die de bank ook nu in de klimaataanpak kan spelen.