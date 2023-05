Na twee maanden nog geen zicht op nieuw provinciebestuur; wat gebeurt er achter de schermen?

Zo lang het niet bekend is welke partijen echt met elkaar gaan onderhandelen, is het hoogst onzeker of de gesprekken slagen. "Mensen laten tot dan niet het achterste van hun tong zien of gaan concessies doen", zegt Bram van Ojik. De oud-fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer vertelt over het lange proces van onderhandelingen. In 2019 was hij de formateur bij de formatiebesprekingen in de provincie Utrecht, vorig jaar was hij formateur in Nijmegen.