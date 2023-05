Zwartste scenario afgewend: zes locaties bibliotheek Utrecht voorlopig gered door gemeente

Helemaal veilig is de bibliotheek overigens nog niet, want de gemeenteraad moet nog wel instemmen met het voorstel van het college. Ook is nog niet duidelijk hoe het verder moet vanaf 2025. Een besluit over een structurele oplossing moet nog worden genomen. "Op basis van het nieuws van vandaag zijn we hoopvol gestemd dat we de komende tijd samen met de gemeente een structureel, gezond toekomstperspectief kunnen ontwikkelen waarmee de bibliotheek van betekenis kan blijven voor elke Utrechter."