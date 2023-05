Meesterknecht van Zoetemelk heeft eigen toertocht in Kockengen: wie was Gerard Vianen?

"Het was een lieverd, een sociale man. We konden het goed vinden samen", vertelt weduwe Alie. Gerard boekte dertig profzeges, waaronder een Touretappe in 1974 en drie ritten in de Ronde van Spanje, maar Alie was de echte hoofdprijs. Ze was in 1967 rondemiss toen Gerard de Ronde van Kockengen won in zijn woonplaats. "Ik was van straat geplukt om de bloemen uit te reiken. Daar hoorde ook een kusje bij. Ik kende Gerard al een beetje en later kwam hij langs met een bloemetje voor mij en met wat foto's."