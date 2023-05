Vrijwilliger Jan doet niets liever dan mensen meenemen de natuur in: ‘Ik vind eigenlijk alles prachtig’

Tijdens een wandeling waar hij als gids mee gaat, krijgt hij de vraag hoe het met de natuur in het gebied in Amerongen gesteld is. "Het gaat hier relatief goed. Als je naar de natuur in Nederland in zijn geheel kijkt, mogen we hier niet klagen", legt hij uit. "Maar ook hier hebben we last van de gevolgen van te veel stikstof. Kijk maar naar de hoeveelheid bramen en brandnetels. Die zijn daar dol op. Om dit gebied zo gezond mogelijk te houden, moeten we er heel goed voor zorgen."