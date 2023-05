OM eist jaar cel voor voor diefstal van vuurwapens uit auto van politieman

De Polo blijkt van de vader van O. te zijn, die op dat moment op vakantie was. Uit onderzoek van zijn telefoongegevens blijkt dat zijn toestel in de buurt van de autokraak bij winkelcentrum Overvecht was. Maar de Utrechter zegt dat hij de auto waarschijnlijk had uitgeleend en dat zijn telefoon er waarschijnlijk nog in lag. Wie de auto had geleend kon hij zich niet herinneren. Een app-gesprek dat lijkt te gaan over verkoop van de wapens, zou iemand anders met zijn telefoon hebben gevoerd. In de telefoon staat ook een foto van laptop die een dag eerder bij een autokraak werd gestolen, maar daar weet hij ook niets van.