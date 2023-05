Onderzoek naar rol van Amersfoorts stadsbestuur in internationale slavenhandel

Uit een in 2021 verschenen rapport blijkt dat Utrecht in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw betrokken was bij de slavernij. Niet op een niveau zoals in Amsterdam of Rotterdam, maar ook in Utrecht is op brede schaal geprofiteerd, concludeerden onderzoekers: van bestuurders tot burgers en van rooms-katholieke kerken tot musea en de universiteit. Burgemeester Sharon Dijksma bood vorig jaar haar excuses aan.