Hennie en Rik zaten in het Vuurwerkberaad van Zeist: 'Ook al waren we het niet eens, we kwamen toch in gesprek"

Het advies van het burgerberaad is niet heel verrassend. Over centrale vuurwerkshows wordt al langer gesproken, vuurwerkvrije zones zijn in opkomst en voorlichting over vuurwerk is ook niet nieuw. Toch zijn de deelnemers van het beraad wel trots op hun resultaat. Hennie: "Ookal waren we het niet eens met elkaar, we kwamen toch in gesprek. Je luistert naar elkaar. En natuurlijk dacht ik ook weleens 'kom op nou, anders komen we nooit verder', uiteindelijk heeft iedereen hier met overtuiging een krabbel onder gezet."