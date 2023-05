Anaal ringwerpen bij Utrechtsch Studenten Corps: moet kunnen of grensoverschrijdend?

Ze benadrukt dat het - ongeacht of het je smaak is - de mensen vrij staat om een dergelijke act in te huren. "Dit gebeurt in een pornobar of bij een voetbalclub ook." Wel is het volgens haar de vraag of alle studenten zichzelf vrij genoeg voelden om niet mee te doen, de 'show' niet te aanschouwen. "Ik kan niet beoordelen of het grensoverschrijdend is naar die vrouw, want ze biedt haar diensten in de vorm van die act aan. Het is niet aan mij om daarover te oordelen. Het grensoverschrijdende zit mogelijk in de groep onderling. Is er onderling, in de groep, de vrijheid om te zeggen: 'Ik doe hier niet aan mee' of ‘ik heb hier geen zin in’? Daarin zit mogelijk een grensoverschrijdende factor."