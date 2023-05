Jonge oplichter maakte 13 slachtoffers in Utrecht: 'Er werd gedreigd mijn naaktfoto's te publiceren'

"Ik zou hier normaal nooit intrappen, maar ik had net een hartaanval gehad en was nog aan het herstellen," vertelt één van de slachtoffers. "Het ging zo geraffineerd. Eerst werd ik gebeld door een vriendelijke dame die zei dat ze bij mijn bank werkte en een verdachte transactie naar Duitsland had ontdekt. Daar schrok ik van, want ik had niks overgemaakt. Gelukkig kon de bank me helpen en er kwam gelijk iemand langs. Dat was de vrouw die nu voor de rechter staat. Ze vroeg me in te loggen op internetbankieren, verhoogde m'n opnamelimiet en keek mijn pincode af. Toen ik een glaasje water voor haar ging halen heeft ze m'n bankpas gepikt en is ze er snel vandoor gegaan. Ik ben nog achter haar aangerend en heb haar gefilmd."