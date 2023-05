In Vianen praten ze weer over 'die mooie kont' want de Sleepbootdagen starten vandaag

Het was nog even spannend of de Sleepbootdagen überhaupt in Vianen konden blijven. De vorige organisatoren stopten ermee, maar een vervanger was er lange tijd niet. Tot de Oranjevereniging "het niet kon verkroppen". Zo'n evenement moet Vianen simpelweg behouden, vindt voorzitter Margot Stolk. "Als wij niet hadden gereageerd, wat dan? En Vianen is ook echt blij dat we dat hebben gedaan. Ze hebben zelfs zélf bedacht om straten te versieren."