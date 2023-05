40-jarige Jan Pieter Hartog neemt afscheid met 14e prijs uit zijn loopbaan: 'Trots'

Bunschoten-Spakenburg - Het was voor Eemdijk de eerste districtsbeker in de clubgeschiedenis. De prijzenkast van Jan Pieter Hartog is een stukje voller. De 40-jarige aanvoerder, die na dit seizoen stopt, nam na de met 6-3 gewonnen bekerfinale tegen Scherpenzeel de 14e prijs uit zijn loopbaan in ontvangst.