Brand in rieten dak van IJsselsteinse boerderij, omwonende gewond bij bluspoging

Een omwonende van de boerderij aan de Achtersloot, die hielp met blussen voordat de brandweer kwam, raakte gewond bij een poging de vlammen te bestrijden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht weten. Over de aard van zijn verwondingen is niks bekend, maar hij was wel aanspreekbaar.