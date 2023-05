Mogelijk explosief gevonden bij beautysalon Utrecht, bedrijf in februari ook al beschoten

Utrecht - Beautysalon FullGlamDutch in Utrecht is vanochtend mogelijk opnieuw doelwit geworden van een bedreiging. Bij het pand aan de Amsterdamsestraatweg werd in alle vroegte een verdacht pakketje aangetroffen. In februari werd de Utrechtse onderneming nog beschoten, een vestiging van dezelfde eigenares in het Noord-Hollandse Laren was in januari doelwit van beschietingen en een maand later werd daar een verdacht pakketje op het raam geplakt.