DierenPark Amersfoort bestaat 75 jaar: 'Een park waar we trots op zijn, met alle diepte- en hoogtepunten'

Maar aan dat genieten kwam in 2020 plots een einde. Op 14 maart gingen de coronamaatregelen in en die troffen ook de dierentuinen. “Dat was bizar. Ineens is het stil in het park.” De directrice, die van 2015 tot 2017 een andere functie had in het park, keerde na twee jaar afwezigheid in de zomer van 2020 weer terug in Amersfoort.