Jaarrekening Amersfoort op orde, maar dingen voor elkaar krijgen wordt grotere zorg

Beter Amersfoort valt het tegen dat de voorgenomen bouwproductie van duizend woningen in 2022 niet is gehaald en dat de wachtlijst voor sociale huurwoningen langer is geworden. Beter Amersfoort wil dat er meer wordt uitgegeven aan personeel om meer woningen te kunnen realiseren in Amersfoort. Amersfoort2014 wees erop dat 28 miljoen aan plannen niet is uitgevoerd, en dat 19 miljoen rijksgeld voor uitgaven in het Sociaal Domein doorgeschoven wordt naar komende jaren.