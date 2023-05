Veenendaalse woning gesloten na vondst cobra's en harddrugs

De politie kreeg het huis in het vizier toen ze een taxi zagen rijden die in een andere zaak al als verdacht stond geregistreerd. Die stopte bij de woning en een man ging er met een tas naar binnen. Agenten gingen daarna de woning binnen en ontdekten onder meer zeventien cobra's. Dit is zwaar vuurwerk dat in Nederland verboden is en vaak gebruikt wordt bij aanslagen op woningen. Daarnaast nam de politie ook een kilo cocaïne en een halve kilo amfetamine in beslag.