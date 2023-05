OM eist 9 maanden cel tegen verdachte ramkraak parfumerie in Vleuten

Utrecht - Twee verdachten van een ramkraak bij parfumerie Pour Vous in Vleuten stonden vandaag voor de rechter. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaat één van hen negen maanden de cel in. Tegen de andere verdachte, die destijds minderjarig was, heeft het OM onvoldoende bewijs en is daarom vrijspraak gevraagd.