'Gluren' of besturen? Dit doen de Utrechtse burgemeesters op Twitter

Burgemeester Patrick Domburg van IJsselstein meldde zich in 2009 aan bij het platform, dat tegenwoordig in handen van Elon Musk is. "Toen was ik nog wethouder in Zoetermeer en ik vond dat ik dat moest inzetten om te laten zien wat er gebeurt." Domburg doet dat nog steeds en heeft al heel wat platforms versleten ("Hyves, ken je dat nog?"). Een goed bericht moet wel nieuwswaarde hebben, zegt hij: "Bijvoorbeeld een jarig echtpaar. Of het moet met mijn portefeuille Veiligheid te maken hebben. Laatst was er bijvoorbeeld een brand. Dan is het ook voor mij logisch om te reageren."