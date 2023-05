Astrid Vis groeide op tussen de dieren in DierenPark Amersfoort: 'Een kinderdroom'

Amersfoort - “Ja vroeger kon dit nog”, zegt Astrid Vis (83) terwijl ze naar een foto in een oud fotoboek wijst. Opvallend detail: rustig om zich heen kijkend staat in de er midden in de keuken een jachtluipaard. De oud-eigenaresse van DierenPark Amersfoort kijkt nog graag naar de oude foto’s. Het park viert dit het 75-jarige bestaan en in al die jaren is er veel veranderd. “Mijn kleinkinderen hebben nog in de tuin met de kleine chimpansees gespeeld”, lacht ze. “Nu is dat ondenkbaar."