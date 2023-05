Utrechtse band John Coffey na 6 jaar stilte weer terug: ‘Bepalen zelf onze begrafenis’

Na een rondje bellen én het idee dat het kruit nog niet verschoten was, ging de kogel door de kerk. Er komt een nieuw album, een terugkomconcert vanavond in Utrecht en een groot optreden in de AFAS Live, de grote concertzaal in Amsterdam. Het wordt alleen wel wat minder frequent dan voorheen. "We doen het wel onder nieuwe voorwaarden. Waar we vroeger 130 shows per jaar deden, doen we nu dit eerste jaar er maar twintig. Wie weet worden dat er wel weer meer, maar we doen alleen de dingen die we echt willen doen, dit keer."