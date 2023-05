Meerdere huishoudens in Bunschoten uren zonder water na leidingbreuk

Rond half 5 in de ochtend sprong de leiding. De straten kwamen daardoor deels blank te staan en werden afgezet met lint. Een monteur is aanwezig om de breuk te repareren. Tegen de middag moeten de waterkranen het weer doen. Op dit moment is er geen of weinig water maar Vitens adviseert om het niet te gebruiken voor het bereiden van voedsel. Nadat de breuk gemaakt is, kan er nog enige tijd bruin water uit de kraan komen. Dit kan worden verholpen door het water een tijdje te laten doorstromen.