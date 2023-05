Herman van Veen krijgt Buma Lifetime Achievement Award uitgereikt

Buma Cultuurdirecteur Frank Helmink zegt dat er in het systeem van Buma/Stemra bijna 2600 werken staan geregistreerd waar de naam Herman van Veen aan verbonden is. "En dan kan daar nog een groot aantal bewerkingen aan worden toegevoegd. Ook verschenen er meer dan 180 cd's, ruim twintig dvd's, tientallen boeken en scenario’s en vele toneelstukken en muziektheatervoorstellingen van zijn hand. Bovendien is hij een groot podiumkunstenaar. Herman is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot de ambassadeur van Nederlandse theater-, kleinkunst- en muziekcultuur in binnen- en buitenland. Kortom, eigenlijk doe je hem bijna tekort met slechts één Lifetime Achievement Award."