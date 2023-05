Wim (59) springt 61 keer uit een vliegende helikopter als eerbetoon aan zijn ouders: ‘Ik wil mezelf geen adrenalinejunkie noemen’

Elke sprong is weer bijzonder. Het deurtje gaat open, je hangt even aan de beugels van het vliegtuig en dan ga je. “Als ik in die vrije val zit, voelt dat als pure vrijheid. Ik ben dan in het hier en nu en denk niet aan mijn drukke werk of dagelijkse beslommeringen. Het klinkt misschien een beetje zweverig, maar het is voor mij haast meditatie. Ik voel me op zo’n moment helemaal zen.”