Na 51 jaar verdwijnt nostalgisch Soests restaurant uit familiehanden, maar er gaat geen spijker uit de muur

Gezamenlijk trekken de vier Herfsten op 9 juli de deur dicht. "Daar komt best een dubbel gevoel bij kijken", zegt Els Herfst. "We hebben zin in ons pensioen, maar tegelijkertijd laten we dit ook achter. Het restaurant was ons leven. We hebben trouwe klanten die we in loop van de jaren goed hebben leren kennen. En al die jaren hebben we alle vier de neus dezelfde kant op gehad: de gasten verwennen."