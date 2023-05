Royalty journalist Justine Marcella online lastig gevallen: 'Ongeveer drie opmerkingen per minuut, ben het helemaal zat'

Volgens de predikant is Hemelvaart niet in alle christelijke religies even belangrijk. In het gesprek dat volgde zei Marcella op enig moment: "In Nederland zijn we ons niet voldoende bewust waarom we vrij zijn op Hemelvaartsdag. We hebben nog andere religies in het land ik zou het een hele mooie boodschap in het teken van de vrede vinden dat we deze ruilen voor misschien het Suikerfeest of een andere religieuze dag."