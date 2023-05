In pak op de motor voor de gezondheid van mannen: 'Ik heb mijn baard al netjes geschoren'

In Sydney werd zo in 2012 The Distinguished Gentleman's Ride geboren. Inmiddels is het een internationaal fenomeen waar 121 landen aan meedoen. Sinds 2012 hebben al 340.000 motorrijders meegedaan, en is er 37,5 miljoen dollar opgehaald voor de goede doelen zie ze steunen. Ook Utrecht doet al jaren mee, en heeft tot nu toe 15.751 euro opgehaald.