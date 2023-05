Ruim 10.000 deelnemers tijdens sfeervolle Utrechtse marathon: 'Deze is voor jou, mama'

De opbouwwerkzaamheden bij de start beginnen al om 06.00 uur in de ochtend. Bij de start van het parcours staat Gijs Lookman samen met zijn collega om het startpistool te testen: "Het schot moet op de juiste manier worden gelost. Soms moeten we even uitleggen hoe het precies werkt. Het moet allemaal wel volgens de regels verlopen. Het is een prachtig en schaduwrijk parcours. Ik denk dat het een hele fijne route is."