Een eeuw Gertrudisschool in Utrecht: feestweek losgebarsten en 718 aanmeldingen voor reünie

In 1966 kwam er een eind aan de jongens- en meisjesschool. Er kwam ook een nieuwe naam: Gertrudisscholen. Snel volgden nóg meer veranderingen door invoering van de Mammoetwet. Voortaan werd gekeken of leerlingen meer theoretisch ('denkers') of meer praktisch begaafd ('doeners') waren. De ‘denkers’ werden in de laatste twee basisschooljaren gegroepeerd in A-klassen en voorbereid op vervolgopleidingen zoals mavo, havo en vwo. De ‘doeners’ kwamen in de B-klassen en werden klaargestoomd voor de lts of huishoudschool.