Spinvis wint Lennaert Nijgh Prijs 2023: 'Een tekstprijs, dat is geweldig'

Volgens Buma-directeur Helmink is het in ieder geval "volkomen terecht" dat de prijs naar de 62-jarige zanger gaat. "Spinvis is met zijn taalgebruik in staat met woorden een wereld te creëren die zowel herkenbaar als mysterieus is. Hij jongleert met woorden en zinnen, met als doel de luisteraar mee te nemen op een wonderlijke reis."