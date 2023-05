Cabaretier Andries Tunru treedt op in zijn eigen stadsie: 'Voel me altijd begrepen door het Utrechtse publiek'

In zijn show zitten ook Utrechtse elementen, over Leidsche Rijn bijvoorbeeld. Want Utrecht is zíjn stad geworden. "Ik heb altijd gedacht, later als ik groot ben wil ik in Utrecht wonen. Nu is het eindelijk zover dat ik me inwoner van Utrecht mag noemen. Dat vind ik echt te gek. Ik ga nooit meer weg. Ik voel me altijd heel begrepen door het Utrechtse publiek. Op de een of andere rare manier heb ik het idee dat ze hetzelfde naar de wereld kijken als ik. Of dat in mijn hoofd zit of niet, dat weet ik niet. Maar dat speelt dan heel lekker, ik kan helemaal mezelf zijn en we snappen elkaar. In mijn vorige voorstelling had ik een heel stuk over hoe moeilijk het is om beter voor de wereld te zorgen, of vegetariër te zijn omdat tofu gewoon heel goor is. Als je dat hier in Utrecht vertelt denkt iedereen, ja ik probeer ook minder vlees te eten en dat vind ik ook moeilijk. Maar er zijn ook plekken waar mensen dan zeggen, maar dan eet je toch gewoon wel vlees. Dan gaat de hele bodem onder de scène vandaan. Het gaat over de strijd die je intern hebt tussen die twee uitersten."