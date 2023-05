Bijzondere beelden van opening Galgenwaard, Utrecht liep uit voor eenwielers, handbal en ritmische gymnastiek

Het had nogal wat voeten in de aarde voordat de eerste schop bij de aanleg van het stadion de grond in kon. Al in 1932 was de gemeente van plan een sportcomplex te bouwen als werkverschaffingsproject in crisistijd, net als De Kuip in Rotterdam en het Goffertpark in Nijmegen. Maar er was een probleem met de Galgenwaard, want de plek lag binnen de fortengordel van Utrecht en het Ministerie van Oorlog lag daarom lang dwars. Uiteindelijk wisten staat en gemeente toch tot overeenstemming te komen met een uitruil van verschillende stukken grond.